В Україні запускається платіжна система Etsy Payments. Тепер українські підприємці зможуть відкривати нові магазини на глобальному маркетплейсі товарів ручної роботи Etsy, на якому налічується 92 млн активних покупців і 7,5 млн продавців із 234 країн, повідомило в середу, 18 жовтня, Міністерство цифрової трансформації.

«Etsy – одна з найкращих світових платформ для онлайн-бізнесу. Тепер усі її можливості доступні для українців. Наші підприємці зможуть пропонувати та продавати товари понад 90 мільйонам покупців з усього світу. Для малого й мікробізнесу це дуже потужна підтримка та можливості для масштабування», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, із запуском Etsy Payments українці зможуть офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари покупцям зі США, Європи, Азії тощо. Також продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку.

Українські підприємці, які хочуть стати частиною спільноти Etsy, можуть дізнатися про це більше за посиланням.

Як пише Forbes, у 2021 році маркетплейс Etsy ввів глобальні зміни у співпраці з продавцями. В усіх країнах без фінансової системи Etsy Payments платформа заблокувала можливість нових реєстрацій продавців. Україна не стала винятком. Після цього українці знайшли обхідні шляхи виходу на майданчик. Одним із варіантів «сірого» виходу була купівля в когось вже наявного магазину.