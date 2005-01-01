В Україні затвердили музичну премію імені Сергія Нігояна

В Україні вирішили затвердити музичну премію імені загиблого активіста Сергія Нігояна

Громадська організація «Родина героїв Небесної сотні» вирішила затвердити музичну премію імені загиблого активіста Сергія Нігояна. Про це повідомили кінорежисер-документаліст Володимир Тихий і композитор Алла Загайкевич 18 червня під час проведення брифінгу.

«Нігоян планував кар’єру артиста, актора. Реалізувати її він не встиг. Ми будемо щорічно втілювати його ідею, організовуючи творчі конкурси», - заявила Загайкевич.

За словами засновників премії, роботи учасників повинні включати інтерактивні елементи. До участі допускаються артисти віком до 35 років, заявки подаватимуться до 15 липня. Журі, що складатиметься з відомих діячів культури визначить переможця, який отримає 25 тис грн.