В Україні затвердили музичну премію імені Сергія Нігояна

КультураЮрій Братюк, сьогодні, 07:122120

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В Україні затвердили музичну премію імені Сергія Нігояна
В Україні вирішили затвердити музичну премію імені загиблого активіста Сергія Нігояна

Громадська організація «Родина героїв Небесної сотні» вирішила затвердити музичну премію імені загиблого активіста Сергія Нігояна. Про це повідомили кінорежисер-документаліст Володимир Тихий і композитор Алла Загайкевич 18 червня під час проведення брифінгу.

«Нігоян планував кар’єру артиста, актора. Реалізувати її він не встиг. Ми будемо щорічно втілювати його ідею, організовуючи творчі конкурси», - заявила Загайкевич.

За словами засновників премії, роботи учасників повинні включати інтерактивні елементи. До участі допускаються артисти віком до 35 років, заявки подаватимуться до 15 липня. Журі, що складатиметься з відомих діячів культури визначить переможця, який отримає 25 тис грн.

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