В Україні курить 27% населення

З 11 січня 2024 року в Україні набувають чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. Медичні попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі пачки. На ній також буде QR-код, який веде на сервіс «Я кидаю курити», повідомило 11 січня МОЗ України.

Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), розроблених МОЗ, технічні вимоги до дизайну та форми маркування, а також порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

Фото МОЗ

Відтепер медичні попередження про шкоду і наслідки куріння мають займати 65% площі пачки. На ній також має бути QR-код, який веде на сервіс ЦГЗ МОЗ України «Я кидаю курити».

«Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). За даними ВООЗ – це третя причина смертності у світі. Тому на рівні країни триває системна міжсекторальна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм», – каже заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, має посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння, кажуть у МОЗ.

В Україні 27% населення України, старше 18 років, – теперішні курці. Щороку куріння забирає в середньому 130 000 життів. Тютюнокуріння підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда і приблизно в п’ять разів – раптової смерті. Сигаретна упаковка – важливий канал комунікації зі споживачами тютюну. Через привабливий дизайн виробники намагаються залучити до лав курців нових споживачів, зокрема, молодь та підлітків, які найбільше піддаються подібним маркетинговим маніпуляціям. Водночас тютюнова упаковка є важливим джерелом інформування й про наслідки куріння: 93% теперішніх курців помічають медичні попередження на пачках сигарет, а 54% курців задумувались через них про припинення куріння.