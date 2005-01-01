В Україні зріс дефіцит зовнішньої торгівлі

У січні-квітні імпорт товарів перевищив експорт майже на півтора млрд доларів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2018 року склав 1,423 мільярда доларів. Це в 1,5 рази вище дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 968,6 мільйона доларів. Про це в четвер, 14 червня, пише УНІАН з посиланням на дані Держстату.

Експорт товарів з України за вказаний період у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на 12,8% - до 15,457 мільярда доларів, імпорт - на 15,1%, до 16,880 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,92 (за січень-квітень 2017 року - 0,93), а зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 210 країн світу.

Також зазначається, що експорт товарів до країн Європейського Союзу збільшився на 26,6% - до 6,629 мільярда доларів, імпорт товарів з країн ЄС - на 12,8%, до 6,927 мільярда доларів.

Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в лютому 2018 року склав $ 457 млн, тоді як у попередньому місяці - $ 284,1 млн.