«У мене є мрія – поселити у Львові сім'ю зубрів».

У вівторок, 12 січня, набув чинності наказ Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Методики визначення розмірів збитків, зумовлених забрудненням та засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», який дозволить Державній екологічній інспекції нараховувати вшестеро більші штрафи.

«Завдяки оновленню документа сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за особливо сильний і сильний рівні забруднення, збільшиться в 4-6 разів, а за середній - у 2-3 рази. Простіше кажучи, порушники, які зливають хімічні речовини в ґрунт, заплатять за своє зловживання більше», – заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

За його інформацією, впродовж 11 місяців минулого року Держекоінспекція нарахувала більш ніж півмільярда гривень збитків за шкоду, заподіяну земельним ресурсам.

За словами Мальованого, гроші, які стягуються з порушників, надходять до держбюджету для відновлення пошкоджених земель.