Україна отримала дороговартісний препарат нового покоління для лікування вірусного гепатиту C у дітей виробництва Gilead Sciences, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Там пояснили, що препарат має пряму дію, тому організм, уражений вірусом гепатиту C, краще та швидше реагує на таку терапію. Також зменшується ймовірність виникнення побічних ефектів, які були можливими під час прийому препаратів попереднього покоління, стверджують у ЦГЗ.

«Вакцинації від вірусного гепатиту С не існує, проте за допомогою сучасних противірусних препаратів прямої дії можна вилікувати більше як 95% людей з цією інфекцією», – наголосили в Центрі громадського здоров’я.

Там нагадали, що в Україні 5% населення інфіковано гепатитом C та 1,5% – гепатитом B.

Гепатит – це захворювання печінки, яке у більшості випадків має вірусну природу. Найнебезпечнішими є гепатити B та C. Хвороби передаються через інфіковану кров та біологічні рідини.