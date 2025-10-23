На кожній парковці має бути щонайменше одне спеціально відведене місце

Верховна Рада, у четвер, 23 жовтня ухвалила закон №12437, який передбачає створення спеціальних паркомісць для автомобілів, у яких є діти віком до трьох років. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Нові правила стосуються всіх спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування – як приватних, так і комунальних. Щонайменше 5% паркомісць мають бути призначені для автівок з дітьми до трьох років, але не менше одного місця навіть на маленькій стоянці. Ці місця повинні мати спеціальне маркування – відповідні дорожні знаки або розмітку, щоб їх можна було легко помітити.

Паркуватися там зможуть лише водії, які перевозять дітей до трьох років і мають спеціальний розпізнавальний знак на авто. Як саме виглядатиме цей знак, хто зможе його отримати і як перевірятимуть право користування пільговими місцями – визначить Кабінет Міністрів України у спеціальній постанові.

Крім цього, закон заохочує органи місцевої влади допомагати у створенні зручних паркомісць не лише для батьків із дітьми, а й для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів. Наразі в Україні є відведені паркомісця лише для людей з інвалідністю та для електромашин.

Метою нововведення є не лише покращення умов для родин із малими дітьми, а й розвиток культури паркування в Україні.