Один з таких Центрів працює у Маріупольському університеті, який релокувався до Києва

В українських університетах відкривають Центри підтримки студентів – простори, де кожен може отримати допомогу, незалежно від особливостей та потреб. Ці структурні підрозділи створюють безбар’єрне та комфортне освітнє середовище. Про це пише «Освіта.ua».

Центри допомагають подолати бар’єри – фізичні, психологічні чи соціальні, надають підтримку в складних ситуаціях. Вони працюють для всіх студентів, викладачів, адміністративного та технічного персоналу закладів вищої освіти.

Центри допомагають у ключових питаннях:

Навчання та кар’єра: консультації щодо вступу, вибору спеціальності, працевлаштування. Психологічна підтримка: допомога в періоди стресу та адаптації до університетського середовища. Юридичні консультації: роз’яснення прав студентів та супровід у складних ситуаціях. Інші послуги підтримки на розсуд університету згідно з потребами студентства.

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У 2024 році МОН запустило пілотний проєкт Центрів підтримки студентів у 9 українських університетах:

Криворізький державний педагогічний університет;

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;

Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Західноукраїнський національний університет;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;

Український католицький університет;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Маріупольський державний університет.

У цих університетах працюють над безбар’єрним доступом (пандуси, ліфти тощо), а також започатковують кафедри інклюзивного навчання (у педагогічних університетах) та організовують психологічну підтримку студентів з особливими освітніми потребами.

Одна з ключових ініціатив – підтримка ментального здоров’я. Центри організовують тренінги зі стресостійкості, арт-терапію та консультації психологів, зокрема й анонімні онлайн-звернення через електронну платформу для студентів.

Міністерство освіти і науки планує, щоб такі Центри з’явилися у кожному закладі вищої освіти. У 2025 році створять довідник центрів, який допоможе університетам організувати безбар’єрний простір.