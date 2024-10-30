Світова прем’єра фільму відбудеться 28 лютого 2025 року

В український прокат вийде фентезі-фільм «Очі: Легенда Карпат». Стрічка розповідає неймовірну легенду про магічних створінь, що живуть у лісах Карпатських гір. Події фільму розгортаються на тлі мальовничих гірських пейзажів, а головні герої вчаться жити поруч із дивовижними істотами.

За сюжетом, дівчина Юля народилась серед могутніх Карпат, в лісах яких сховані таємничі магічні створіння. На деяких полюють, від деяких тікають.

Режисером та сценаристом фільму є Ісайя Саксон, відомий своєю роботою над музичними кліпами Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Каньє Веста і Grizzly Bear.

Для нього картина стала першимповнометражним фільмом, який зокрема стає й певним дослідженням власного роду, який бере початок з Карпатського регіону.

Головну героїню, Юлю, грає Гелена Зенгель, відома завдяки з партнерством з Томом Генксом у стрічці «Новини з усього світу». У фільмі також знялися оскароносні Емілі Вотсон («Чорнобиль», «Розсікаючи хвилі») та Віллем Дефо («Бітлджус, Бітлджус», «Бідні створіння»), а також зірка «Воно», «Мисливців на привидів» та «Дивні дива»Фінн Вулфгард.

Світова прем’єра фільму відбудеться 28 лютого 2025 року. Дата українського релізу буде оголошена незабаром.