Мандарини із небезпечною дозою пестицидів уже могли надійти в продаж

В Україну завезли партію мандаринів, в яких виявлено небезпечну отруйну речовину – диметоат. Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Львівській області.

Зазначається, що мандарини походять з Єгипту, але завозилися в Україну з Греції. Про виявлення у них диметоату стало відомо із системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF) від 20 листопада. Експортер мандаринів – DROSERO TRADE S.M. P.C., Giannitsa, отримувач в Україні – ТОВ «Фудком», місце доставки – с. Мартусівка, Бориспільський район Київської області.

У повідомленні RASFF ідеться про те, що в Греції встановлено, що вміст пестицидів у цій партії мандаринів у 33 рази перевищує норму. Там їх не допустили до продажу.

«Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів», – ідеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Диметоат – органофосфатний інсектицид, який використовується для боротьби зі шкідниками в сільському господарстві та інших галузях.

При потраплянні його до організму через рот, пори шкіри або при вдиханні у людини можуть виникнути діарея, нудота, пітливість, розмитість зору, утруднене дихання.

Якщо організм піддається регулярному впливу диметоату, то у людини можуть спостерігатися дезорієнтація, дратівливість, погіршення пам’яті та концентрації, кошмарні сни, проблеми з мовленням і навіть розлад серцево-судинної системи.

Якщо виникають ці симптоми, потрібно негайно звернутися до лікаря.