В Одесі із харчовим отруєнням госпіталізували 64 курсанта

В Одесі із гострою харчовою токсикоінфекцією госпіталізували 64 курсанти із двох навчальних закладів. Пацієнти віком від 15 до 22 років. Про це у п’ятницю, 17 листопада, повідомили у Нацполіції Одещини.

Правоохоронці за фактом порушення санітарних правил відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз.

Як повідомляє одеське видання «Думська», йдеться про Військово-морський ліцей імені Володимира Безкоровайного та інститут ВМС Одеської морської академії. В ліцеї це вже другий спалах – у вересні там отруїлися 46 курсантів.

За даними джерел «Думської» у поліції, у цих навчальних закладах різні харчоблоки: ліцеїсти харчуються в розташованій неподалік сухопутній Військовій академії. У зв'язку з цим правоохоронці перевіряють постачальників продуктів для освітніх закладів.

Медики ще не визначили, спалахи якої саме інфекції сталися в інституті та ліцеї.