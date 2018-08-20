В «Укргазвидобуванні» заявили про арешт власних рахунків

ЕкономікаЮрій Братюк, 20 серпня1310

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В «Укргазвидобуванні» заявили про арешт власних рахунків
фото з відкритих джерел
Ілюстративне фото

У понеділок, 20 серпня, виконавча служба Мін'юсту ухвалила рішення про арешт рахунків підприємства «Укргазвидобування» і примусове стягнення з нього заборгованості.

Про це повідомив офіційний сайт «Укргазвидобування». У компанії заявили, що рішення про блокування рахунків було прийнято у зв’язку із порушенням ТОВ «Карпатигаз» своїх зобов’язань перед Misen Enterprises AB. ТОВ «Карпатигаз» є оператором договору спільної діяльності між «Укргазвидобуванням» та Misen Enterprises.

«Таким чином, товариство продовжує зазнавати збитків від спільної діяльності у рамках договору з ТОВ «Карпатигаз» та компанією «Місен Ентерпрайзес АБ» (Misen Enterprises AB), який було розірвано Арбітражним інститутом торгової палати Стокгольма 11 липня 2018 року», - заявили в компанії.

У компанії обурилися, що не зважаючи на те, що рішення про арешт рахунків компанії було накладено на усіх фігурантів справи, наразі заарештовано тільки кошти «Укргазвидобування», що ставить під загрозу фінансове становище найбільшої газовидобувної компанії України.

Нагадаємо, що договір між «Укргазвидобуванням», ТОВ «Карпатигаз» Misen Enterprises AB було розірвано 8 липня. Cуд встановив, що договір було порушено як Misen Enterprises AB, так і ТОВ «Карпатигаз», яке не поставило передбачені договором вимірювальні станції.

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