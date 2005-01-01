В УКУ відбудеться хакатон освітніх технологій HackED

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Центр підприємництва УКУ організовує хакатон освітніх технологій HackED, який відбудеться 26 та 27 січня 2018 року у Центрі Шептицького. Під час нього 20 команд впродовж 30 годин розроблятимуть проекти, покликані покращити освіту в Україні. Про це повідомили на сайті центру.

«Згадайте своє навчання в школі та університеті. Чи вважаєте ви, що воно достатньо розкриває потенціал дітей та студентів? Наскільки актуальними були ті знання, які ми там отримували? Чи хотіли б ви, щоб ваші викладачі та сам процес навчання надихали вас щодня ставати кращою версією себе? Ми знаємо, що ви хочете змінити галузь освіти та зробити її кращою, тому ми чекаємо від вас яскравих ідей і неординарних рішень», – у такий спосіб організатори закликають долучатись до хакатону.

До участі запрошують талановитих розробників, дизайнерів, маркетологів, соціологів, викладачів та вчителів, які бачать проблеми в освіті і прагнуть їх вирішити, а також студентів.

Організатори зазначають, що результат такого заходу – це досвід реалізації командного проекту з освітніх технологій та роботи в обмежених часових рамках; нові рішення для шкіл, університетів та галузі освіти в цілому; можливість вивчити та застосувати нові технології у сфері освіти, а також корисні знайомства.

Краща команда хакатону автоматично буде відібрана на акселераційну програму EdTech в Центрі підприємництва УКУ, яка стартує в березні 2018 року.

Зареєструватись на участь можна за посиланням. У Facebook також створена закрита група для обміну ідеями учасників HackED.