Внаслідок стрілянини у Невадському університеті загинуло четверо людей, серед них і людина, яка вчинила стрілянину

У Невадському університеті в Лас-Вегасі у США внаслідок стрілянини, загинули троє людей. Ще одного послаждалого госпіталізували у важкому стані. Про це повідомило CNN.

Об 11:54 ранку за місцевим часом Невадський університет опублікував у соцмержі Х (Twitter) повідомлення про перестрілку та евакуацію студентів.

За інформацією, департамента поліції Лас-Вегаса, троє людей були вбиті. Ще один постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні. За даними поліції, підозрюваного стрільця також знайшли мертвим. Поки зневідомо, чи був підозрюваний застрелений поліцією, чи вчинив самогубство.

Шериф Кевін Макмехілл з департаменту столичної поліції Лас-Вегаса заявив, що загрози для громади вже немає, але головний кампус та інші філії університету закриті, оскільки офіцери проводять обшуки, щоб переконатися, що більше жертв немає. За словами шерифа, поліція працює над виявленням доказів і встановленням мотиву нападу.

У кампусі університету навчаються близько 25 000 студентів і 8 000 аспірантів і докторантів.