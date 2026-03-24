Місто залишається перенасиченим зовнішньою рекламою

Ужгородська міська рада відмовила компанії «ВІП Автореклама» у продовженні дозволів на розміщення близько 40 рекламних конструкцій у різних районах міста. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету у вівторок, 24 березня.

Йдеться про сітілайти та білборди, які не відповідають правилам благоустрою та порядку розміщення зовнішньої реклами, на вулицях Легоцького, Минайській, Собранецькій, Боб’яка, Митній, Залізничній, Заньковецької, площі Кирила і Мефодія та проспекті Свободи.

ТОВ «ВІП Автореклама» має демонтувати конструкції упродовж 15 днів. В іншому випадку їх приберуть комунальні служби коштом власника.

Попри частковий демонтаж площ, Ужгород залишається перенасиченим зовнішньою рекламою. Станом на 2022 рік в місті розміщувалися близько пів тисячі білбордів та сітілайтів. За рішенням мерії білборди прибрали з площ Дружби народів (Захисників України) та Богдана Хмельницького, водночас залишили на площі Георгія Кірпи, перед залізничним вокзалом.

За інформацієюYoucontrol, компанія «ВІП Автореклама» зареєстрована в Ужгороді у 2007 році, належить місцевому бізнесмену Любомиру Приходьку. У 2015 році останній невдало балотувався в депутати Ужгородської міської ради від партії «5.10».