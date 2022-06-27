Фільм «Схрон» Оксани Войтенко

У середу, 29 червня, за сприяння Української асоціації жінок в кіноіндустрії (UFFI) в центрі Токіо відбудеться прем’єра альманаху FemaleVoicesUA, в який увійшли шість короткометражних фільмів, створених українськими кінорежисерками.

Фільми можна буде переглянути в одному з найбільших приватних вищих навчальних закладів Японії Sophia University. Там же протягом всього червня відбувається виставка фотографій, створених українськими фотографами в Києві, Харкові та Маріуполі під час повномасштабної військової агресії Росії проти України.

Розглядом заявок і затвердженням творів, що увійшли до експозиції та альманаху, займалася саме токійська сторона. Кураторками проекту стали випускниці факультету вільних мистецтв Юлія Сакаї та Аяно Сома.

Фільми можна буде переглянути в одному з найбільших приватних вищих навчальних закладів Японії

До показу було відібрано фільми, що вже отримали нагороди національних та міжнародних кіномайданчиків, зокрема: військова драма «Схрон» Оксани Войтенко, антиутопія про кохання «Зерно» Ксенії Бугрімової, чорна пригодницька комедія «Ой!» Ольги Золотарьової, філософсько-драматична історія «Двері» Наталії Давиденко, лірична комедія «Рак-самітник – майстер втечі» Валерії Кальченко, а також драма «Солатіум» Крістіни Тинькевич.

Одночасно відбувається фотовиставка українських фотографів

Найближчим часом проект також покажуть у Лондоні (Великобританія), Сингапурі та Лос-Анджелесі (США).

Фото UFFI