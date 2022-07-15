Продажі деяких автовиробників впали майже на 50%

У червні в Європі зареєстрували найнижчу кількість нових легкових автомобілів з 1996 року – трохи більше 1,06 мільйона. При цьому, продажі деяких автовиробників впали майже на 50%. Про це свідчать дані Європейської автомобільної асоціації, повідомила «Економічна правда» з посиланням на видання Reuters.

Найбільше серед великих автовиробників постраждала німецька компанія Volkswagen Group. ЇЇ продажі зменшилися майже на чверть, порівняно з червнем минулого року. При цьому, за перше півріччя найбільше падіння на 21,1% зафіксувала корпорація Stellantis. Це група, яка включає 18 брендів: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2Move та LEASYS.

Серед невеликих брендів кількість нових реєстрацій у Volvo впала на 47,9% у червні та на 28,5% за перше півріччя, тоді як Jaguar Land Group зафіксувала менше падіння у червні на 13,2%, але загалом цього року падіння склало 34,7%.

Основні виробники автомобілів від BMW до Stellantis протягом останніх тижнів повідомляли про падіння продажів у всьому світі напередодні своїх результатів за другий квартал цього місяця.

Загалом про зниження реєстрації автомобілів повідомили чотири основні ринки Європейського Союзу – Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.

До слова, з 6 квітня до 1 липня в Україні була скасована сплата мита та ПДВ при ввезені автомобілів з-за кордону. За цей час в Україну ввезли 237 тис. вживаних автомобілів.