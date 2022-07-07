Пільги на ввезення автомобілів із Європи діяли з 6 квітня до 1 липня

За майже три місяці дії «нульового розмитнення» в Україну ввезли 237 тис. автомобілів. Про це у четвер, 7 липня, повідомили у Державній митній службі у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET.

Із 6 квітня й до 1 липня в Україні була скасована сплата мита та ПДВ при ввезені автомобілів з-за кордону. За цей час в Україну ввезли 237 тиc. автомобілів, з них 225,1 тис. – це легкові авто. Для порівняння, за перші три місяці минулого року в Україну загалом ввезли на 100 тис. автомобілів менше.

Понад 2600 автомобілів, які ввозили з Європи, коштували більше 30 тис. доларів США. При цьому митниця не вела облік марок та віку авто. Загалом через пільги на розмитнення автомобілів держбюджет України недоотримав більше 26,1 млрд грн.

Нагадаємо, що початку війни Верховна Рада скасувала мито та ПДВ на ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, аби пришвидшити перетин кордону волонтерам, які ввозити машини для потреб ЗСУ. Це спричинило чималий ажіотаж серед охочих ввезти «євробляхи», зекономивши на розмитнені, чималі черги на кордонах, та значні втрати для держбюджету. Тому з 1 липня ці пільги скасували, водночас пільги запровадили для власників електромобілів. Покупці електромобілів сплачують лише незначний акцизний податок – 1 євро за кіловат батареї.

Про те, як тепер розмитнити авто, ввезене з-за кордону, читайте в окремому матеріалі ZAXID.NET.