Борухович фігурує не лише у справі про заволодіння майном Одеського аеропорту, але й у справі про підкуп чиновників Одеської міської ради

Вищий антикорупційний суд у середу, 13 вересня, обрав запобіжний захід для одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше – Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 120,8 млн грн. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В повідомленні відсутнє ім’я бізнесмена, його з посиланням на свої джерела повідомила LIGA.net.

Боруховича заарештували за підозрою у привласненні майна міжнародного аеропорту «Одеса». Його бізнес-партнеру Борису Кауфману аналогічний запобіжний захід із заставою 268 млн грн обрали минулого тижня. Слідство вважає, що бізнесмени незаконно заволоділи майном аеропорту і протягом десяти років отримували дохід від його діяльності.

Алекс Борухович – екс-депутат Верховної Ради (2002-2006) від СДПУ(о). Він є бізнес-партнером Кауфмана та разом із ним володіє Vertex Hotel Group, яка керує готелями в Одесі.

У 2011 році для реконструкції аеропорту в Одесі було створено ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», яке на 25% належало місту. Другим учасником спільного підприємства з часткою 75% стала компанія «Одеса аеропорт Девелопмент», за якою стояли місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович. З жовтня 2016 року цю схему розслідує Національне антикорупційне бюро.

У кінці серпня 2023 року НАБУ повідомило про підозру колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, одному з його заступників, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову.

ВАКС уже брав під варту Боруховича із заставою 129 млн грн у грудні 2022 року в рамках іншого кримінального провадження – про підкуп чиновників мерії Одеси.