Шкаралупа часто прилипає до білка

Зварити яйця просто, а от очистити їх буває складно: шкаралупа часто прилипає до білка й відривається разом із його шматочками. Як пише Pro-TV, полегшити цей процес допоможе звичайний інгредієнт, який додають у воду під час варіння.

Що додати у воду, в якій варитимуться яйця?

Один із найпростіших способів – додати у воду трохи харчової соди. Вважається, що вона змінює кислотність води й допомагає шкаралупі легше відокремлюватися від білка.

Якщо хочете спробувати цей спосіб, додайте приблизно пів чайної ложки соди в каструлю з водою перед кип’ятінням. Цього достатньо, проте не варто нехтувати іншими кроками, які полегшують очищення яєць.

Як зварити яйця, щоб їх легко почистити?

Вибирайте яйця, які зберігалися певний час. Дуже свіжі важче чистити, оскільки білок міцніше прилипає до внутрішньої оболонки шкаралупи. З часом хімічні зміни всередині полегшують її відокремлення. Тому для варіння краще підійдуть яйця, куплені за кілька днів до приготування.

Кладіть яйця у воду, що вже кипить – так білок швидше згортається. Обережно опускайте їх ложкою або шумівкою, щоб вони не вдарилися об дно каструлі й не тріснули.

Дотримуйтеся часу варіння. Він залежить від розміру яєць і бажаної консистенції. Якщо готуєте їх круто, білок і жовток мають повністю затвердіти. Дуже великі яйця варяться трохи довше, ніж середні.