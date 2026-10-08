Більшість зберігає яйця неправильно: де їх краще тримати в холодильнику
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Більшість із нас звикли зберігати яйця у спеціальному лотку на дверцятах холодильника. Проте такий спосіб може скоротити термін придатності яєць та вплинути на їхню якість. ТСН розповідає, де тримати яйця в холодильнику.
Чому дверцята – не найкраще місце?
Щоразу, коли холодильник відкривають, усередину потрапляє тепле повітря. Найбільше температурні зміни відчувають саме продукти, які зберігаються на дверцятах.
Тому через регулярні перепади температури яйця швидше втрачають свіжість. І якщо ви часто користуєтеся холодильником, такі коливання можуть відбуватися десятки разів на день.
Також нестабільний температурний режим збільшує ризик розмноження бактерій, особливо якщо продукт уже зберігається не перший тиждень.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Де краще зберігати яйця?
Найкраще зберігати яйця на середній або нижній полиці холодильника, адже там температура стабільніша.
Також не варто виймати яйця з картонної упаковки. Вона захищає шкаралупу від сторонніх запахів, механічних пошкоджень і частково від впливу вологи.