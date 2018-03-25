Василь Ломаченко подарував Кріштіану Роналду свої боксерські рукавиці

Рукавиці передав Роналдові менеджер українського боксера

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавиці найкращому футболістові світу, володарю «Золотого м'яча», форварду «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це у своєму Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

«Було приємно зустрітися з найкращим, з Кріштіану Роналду і передати йому подарунок від найкращого, від Василя Ломаченка», – повідомив Клімас.



Нагадаємо, до цього з Роналду обмінялася футболками українська шахістка Анна Музичук.