Василь Ломаченко подарував Кріштіану Роналду свої боксерські рукавиці

СпортКатерина Чурилова, 25 березня4840

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Василь Ломаченко подарував Кріштіану Роналду свої боксерські рукавиці
фото ілюстративне
Рукавиці передав Роналдові менеджер українського боксера

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавиці найкращому футболістові світу, володарю «Золотого м'яча», форварду «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це у своєму Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

«Було приємно зустрітися з найкращим, з Кріштіану Роналду і передати йому подарунок від найкращого, від Василя Ломаченка», – повідомив Клімас.

Нагадаємо, до цього з Роналду обмінялася футболками українська шахістка Анна Музичук.

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