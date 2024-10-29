Люче стала маскотом Святого Року-2025

Ватикан створив власного аніме-маскота для популяризації церкви серед молоді. Країна представить анімовану паломницю «Люче» на з’їзді коміксів та Всесвітній виставці Expo-2025, повідомили 28 жовтня у пресслужбі Ватикану.

Маскота у вигляді дівчинки-паломниці представив архієпископ Ріно Фізікелла. Анімованим талісманом Ватикану стала дівчинка Люче (luce – «світло» італійською), яка має місіонерський хрест, а також посох та брудні від ходьби черевики. Дизайн маскота створив художник Сімоне Леньо, який надихався японськими мультфільмами аніме.



Ріно Фізікелла описав Люче як частину мети Ватикану залучити «поп-культуру, яку так любить наша молодь». Маскот вперше візьме участь у відомому італійському з’їзді коміксів та ігор Lucca Comics and Games, а згодом – на Всесвітній виставці Expo-2025 в японській Осаці. На італійській виставці Ватикан також відкриє простір, присвячений «Люче та друзям».

Люче стане маскотом ювілейного Святого Року-2025 у Католицькій церкві. Святкування відбувається раз на 25 років та є всесвітньою паломницькою подією католиків.

За традицією, кожен, хто здійснить паломництво до Риму після інавгурації Святого Року, матиме можливість пройти «Святими дверима» та за певних умов отримати індульгенцію – повне відпущення гріхів.