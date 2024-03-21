Ватра 80-х та Піккардійська терція запрошують львів'ян на концерт до дня народження Білозіра
«Від Бога наша пісня, наша мова» – 25 березня, у 69-ту річницю від дня народження Ігоря Білозіра, у Театрі М. Заньковецької відбудеться концерт пісень цього видатного україня
Початок події – о 19:30, повідомляють організатори.
На піснях Ігоря Білозіра виросло вже кілька поколінь. В них – ніжне кохання й незгасна любов до мами, до батьківського дому, до рідної землі, віра в Бога, традиції та сила нашого народу духу. В них – Україна!
У 69-ту річницю від дня народження Ігоря Білозіра, у виконанні легендарної «Ватри» 80-х, «Піккардійської Терції», оркестру ансамблю «Галичина», поета Богдана Стельмаха та відомих виконавців – Мар’яна Шуневича, Анастасії Чубінської, прозвучать улюблені пісні. Зокрема:
- «Мамина світлиця»;
- «Не сип, мила, скла»;
- «Ніби вчора, рідна мамо»;
- «Перший сніг»;
- «Пшеничне перевесло».
Спогадами про Ігоря Білозіра поділиться Ольга Гошовська (дружина композитора).
«Приходьте разом з рідними й близькими вшанувати пам’ять видатного композитора та виконавця, а також співати улюблені хіти разом з легендарними артистами! І хай зазвучить пісня білозоро-неозоро!», – запрошуються на подію організатори.
Квитки можна придбати за посиланням.