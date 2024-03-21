Ігор Білозір

Початок події – о 19:30, повідомляють організатори.

На піснях Ігоря Білозіра виросло вже кілька поколінь. В них – ніжне кохання й незгасна любов до мами, до батьківського дому, до рідної землі, віра в Бога, традиції та сила нашого народу духу. В них – Україна!

У 69-ту річницю від дня народження Ігоря Білозіра, у виконанні легендарної «Ватри» 80-х, «Піккардійської Терції», оркестру ансамблю «Галичина», поета Богдана Стельмаха та відомих виконавців – Мар’яна Шуневича, Анастасії Чубінської, прозвучать улюблені пісні. Зокрема:

«Мамина світлиця»;

«Не сип, мила, скла»;

«Ніби вчора, рідна мамо»;

«Перший сніг»;

«Пшеничне перевесло».

Спогадами про Ігоря Білозіра поділиться Ольга Гошовська (дружина композитора).

«Приходьте разом з рідними й близькими вшанувати пам’ять видатного композитора та виконавця, а також співати улюблені хіти разом з легендарними артистами! І хай зазвучить пісня білозоро-неозоро!», – запрошуються на подію організатори.

Квитки можна придбати за посиланням.