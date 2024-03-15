Реп-мюзикл «Ти [Романтика]»

Менш ніж добу після оголошення продажу квитків на премʼєру реп-мюзиклу про письменників розстріляного відродження «Ти [Романтика]» у Львівській опері розпродано усі квитки.

Про це повідомили VINIL Concert agency – організатори премʼєри у Львові.

Як відомо, проект МУР в кінці лютого випустив музичний альбом «Ти [Романтика]» про розстріляне відродження за участі Сергія Жадана, Хейтспіч, Жені Яновича, NAZVA, Олени Кравець, Сергія Мартинюка та інших. Збірка викликала неабиякий резонанс в медіа та суспільстві.

Лише альбомом творці не обмежились і підготували реп-мюзикл на його основі. Квитки на виставу у Львові, яка відбудеться 29 квітня, було розкуплено через 20 годин від старту продажів.

«14 березня проект МУР у своєму інстаграмі анонсував, що на основі першого альбому-мюзиклу про письменників епохи розстріляного відродження «Ти [Романтика]» поставлять театральну виставу. Подія відбудеться 29 квітня у Львівському оперному театрі. Ми б з радістю поділилися посиланням на продаж квитків, але їх розкупили менше ніж за 20 годин. Місткість зали оперного театру – 1 тисяча місць», – зазначають організатори події у Львові.

Ажіотаж навколо культурного проекту неймовірний.

«Нарешті розстріляне відродження знову популярне серед української публіки; знову Сосюра, Семенко, Хвильовий, Курбас викликають цікавість та інтерес, що не може не радувати. Цитуючи МУР: «Ми пропонуємо тобі подорож у минуле…». І ця подорож тривалістю 45 хвилин проносить слухача крізь найбуремніший період української літератури», – зазначають організатори VINIL Concert agency.

Навколо культурного проекту виник чималий ажіотаж / Фото МУР

Нагадаємо, проект МУР створений під час повномасштабної російсько-української війни українськими митцями з Києва та Донецька. До його складу входять: Олександр Хоменко (тексти, речитатив), Віктор Ткаченко (тексти, музика, саундпродакшн) і Микола Шмундир (речитатив, піар).

У соцмережах гурт зібрав навколо себе багатотисячну аудиторію. Документальні відео музикантів про історію «Щедрика», Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса й Василя Симоненка стали найпопулярнішим освітнім контентом про українську літературу в інстаграмі.

На рахунку гурту – два студійні релізи: «МУР Vol. 1» та «Захалявна книжечка» (2022). До них увійшли пісні на вірші Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Василя Симоненка, Юрія Іздрика та інших українських поетів.