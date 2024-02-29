Альбом складається з 18 різних треків, пов’язаних між собою

У четвер, 29 лютого, відбувся реліз першого в Україні альбому-мюзиклу про письменників розстріляного відродження під назвою «Ти [Романтика]». Ініціатори створення альбому – музиканти з гурту МУР, які від початку повномасштабної війни створюють композиції на вірші українських письменників з сучасним звуком та аранжуванням.

Альбом складається з 18 різних треків, пов’язаних між собою. Починається альбом треком «Ще до того як колись».

«У ньому йде зачин – про зраду Павла Тичини. Далі в хронологічній послідовності – події від 1918 року до 1937-го. Усі треки пов’язані один з одним, їх не варто слухати окремо. Наприклад, ми проводимо слухача спочатку новиною, що в Харкові створили будинок “Слово”, потім – репресії, далі – історія про Тичину з його віршем. Мало того, події, які сталися 100 років тому, переплітаються з сучасністю та війною проти росії. Як-от трек “Третя Рота” про Сосюру. Виявляється, він служив у 3-му Гайдамацького полку Армі УНР. 100 років тому був “Третій Гайдамацький”, а сьогодні в нас є легендарна “Третя штурмова”», – коментує Олександр Хоменко, автор текстів та ідеї створення альбому.

На створення текстів для альбому пішло понад 6 місяців. Крім переосмислення творів українських митців 1920-30-х років, музиканти намагались знайти маловідомі факти про той час. Один з таких став основою для треку «Партія веде», в якому йдеться про розмову Павла Тичини з кореспондентом Семеном Гершбергом. Над пошуком історій і фактів з життя митців залучили окрему людину – фотографку та дизайнерку Соломію Козолуп.

Альбом «Ти [Романтика]» музиканти записували в співпраці з Сергієм Жаданом, Хейтспічем, Євгенієм Яновичем, гуртом Nazva, Оленою Кравець, Сергієм Мартинюком та іншими митцями. Кожен з митців втілював той чи інший образ тієї епохи.

До створення альбому долучилися: Олександр Хоменко (автор текстів та ідеї створення альбому), Віктор Ткаченко (композитор, автор музики), Олександр Заїка (вокаліст і автор музики до передостаннього треку «Це ще не кінець»), Микола Шмундир, продюсер проекту. Співавтором музики до деяких треків став джазовий композитор Євген Дубовик.

Назва музичного альбому перегукується із твором Хвильового «Я (Романтика)» про події 1933 року, кризу всередині ліричного героя, розчарування ідеалами революції, демонструє необхідність робити вибір і його жахливі наслідки.

Проект МУР створили під час війни для популяризації української літератури. У їхньому доробку – відео про історію «Щедрика», Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса, Лесю Українку і Василя Симоненка.

«Розстріляне відродження» – культурне та літературно-мистецьке покоління 1920-30-х рр., яке створило високохудожні твори літератури, живопису, музики, театру, кіно. Тоталітарний режим переслідував представників «розстріляного відродження», багатьох з них знищили.

Послухати альбом можна на музичних платформах. Посилання тут.