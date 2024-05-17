Тетяна Ксьондзик з Рівненщини стала найкращою вчителькою української мови та літератури в Україні

Вчителька Радивилівського ліцею №1 Тетяна Ксьондзик посіла перше місце на Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2024». Вона стала найкращою у номінації «Українська мова та література». Про це 17 травня повідомили в Рівненській ОВА.

«Тетяна Ксьондзик пройшла всі етапи випробувань на національному рівні конкурсу “Учитель року – 2024”, серед яких були: тестування, майстерка, написання ессе, аналіз поетичного твору, ну і, звісно ж, проведення уроку. За сумарними результатами членів журі, освітянка посіла перше місце в Укаїні за своєю номінацією», – розповів ZAXID.NET директор департаменту освіти і науки Рівненської ОВА Петро Коржевський.

За перемогу Тетяна Ксьондзик отримає звання «Заслужений вчитель України» та п’ять мінімальних заробітних плат (ред. – орієнтовно 40 000 грн).

Додамо, що фінальний етап Всеукраїнського конкурсу відбувся очно на Львівщині, де упродовж 5 днів за перемогу змагалися 25 найкращих вчителів української мови та літератури України.