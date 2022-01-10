Вже п'ятий рік поспіль ведучі Люкс FM організовують вертеп та йдуть із ним до своїх слухачів. Разом із ведучими у дійстві взяв участь Олександр Божик та гурт «Йорий Клоц». Із колядою вони відвідали два львівські двори.

Мешканці люксівців чекали, тож разом співали і навіть пританцьовували. А потім частували пампушком та зігрівали глінтвейном.

«Надзвичайно красиво, неймовірно! Ми в захопленні, ми дуже вдячні, що завітали до нас. Молодці! Нам подзвонили: "Приходьте, до нас вертеп прийшов". Ми прибігли з церкви, ми в захопленні, неймовірно, відчувся дух Різдва, направду», – розповідає мешканка Зоряна.

Ця традиція ходити із вертепом до своїх слухачів існує вже п'ять років. Щороку – інший сценарій, інші образи та інші локації.

«Я вже ким тільки не була: і циганкою, і ангелом, і зимою, і сьогодні я – Місяць. В нас є різна концепція кожного року. Ми їздили по квартирах, зараз через коронавірус ми на вулиці, по дворах ходимо. І от вибрали найдружніший двір Львова. Нас запрошували, ми вибирали, було сотні заявок . Але вибрали два двори. І нас так завжди приймають класно, радо. І це круто, бо це вже традиція і для нас, і для наших слухачів», – додає ведуча ЛюксFM Діана Луцишин.

Охочих запросити до себе люксівський вертеп було чимало. Обрати, куди йти з колядою, було серйозним завданням.

«Відео всі були класні, насправді вибрати це неймовірно важко. Тому що на кожному відео діти, які стараються, нас кличуть. Але просто обираємо найдружніші двори, де є найбільше людей, щоб якомога більше наших слухачів побачили наш вертеп», – зазначає Діана Луцишин.

«Дуже нам сподобалося, чекали два дні, досить багато сусідів приїхало, вернулось. Бо насправді в нас мало на свята є людей, бо кожен їздить до родини. Дуже чекали, дуже раді що вибрали наш дім, нашу спільноту. Дуже весело з цими хлопцями і дівчатами і прокидатися, і колядувати дуже весело», – розповіла мешканка Іванна.

Цьогоріч Люкс-вертеп прощається із слухачами, втім наступного обіцяє знову принести справжній різдвяний настрій у львівські двори.

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