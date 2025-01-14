Саме в січні відомий на весь світ композитор Вольфганг Амадей Моцарт святкує свій день народження. Масштабний концерт 24 січня за участі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії та Львівської національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» увінчає виконання «Великої Меси» Моцарта.

Солюватимуть Анна Шумаріна (сопрано), Лілія Нікітчук (мецо-сопрано), Вадим Манчук (тенор) та Володимир Шинкаренко (бас). За диригентським пультом – Володимир Сивохіп.

У пресслужбі філармонії зазначають: «Музика, написана Моцартом для Великої меси, неймовірно щільна, як звучання цілого собору, де кожна нота сприяє духовному піднесенню. Великі контрасти, віртуозний хор і витончений оркестр створюють враження урочистої ​​величі».

Для твору Моцарт написав піднесену партію сопрано, делікатну навіть у найвищих нотах для голосу його молодої дружини, Констанції Вебер. Констанція, яка на момент написання цієї партитури хворіла, була об’єктом усієї уваги юного Моцарта, і він присвятив їй цей замовний шедевр – справжній пам’ятник духовної музики.

Дмитро Кацал, директор та художній керівник хорової капели «Дударик», заслужений діяч мистецтв України, каже: «Меса до мінор Моцарта сьогодні є одним з найбільш виконуваних творів у світі. Твір людської драми і божественної надії. Сповнений усіх ораторійних барв і інструментарію епохи класицизму, імітаційної поліфонії та кращих зразків контрапункту Гайдна і Баха, віртуозних партій солістів, надзвичайно глибокої мелодики тощо. Число учасників складає понад 150».

«Маємо велику насолоду мати в постійному репертуарі цей твір і подарувати його виконання львівській публіці. Радіємо співпраці із Львівською національною філармонією, що дає можливість генерувати такі величні і знакові події у Львові», – додає Кацал.

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