Торік на Львівщині у межах програми «Велике будівництво» відремонтували 278 км державного значення, а також понад 100 км доріг місцевого значення

Програма «Велике будівництво» допомагає модернізувати інфраструктуру в Україні, а також з її допомогою вже створено додатково близько 200 тисяч робочих місць. Це вкрай важливо для держави, а особливо в період пандемії коронавірусу, переконаний Президент України Володимир Зеленський.

«Велике будівництво» – реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої, впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч, немало», – зазначив глава держави.

На його переконання, покращення інфраструктури є однією з головних реформ для будь-якої країни. І про це кажуть світові лідери.

Так, наприклад, варто пригадати заяву Президента США Джо Байдена щодо запуску реформи інфраструктури в Сполучених Штатах, бюджет якої – понад 2 трильйони доларів. Такі великі суми вкотре підтверджують важливість реформи не лише в Україні, а й за кордоном.

Варто зазначити, що, на жаль, не в усіх українських містах помітні результати цієї програми. Причина в тому, що в містах «Великого будівництва» немає. Тому що немає цих місцевих доріг на балансі «Укравтодору». Але за межами міст всі бачать результат, там українці вже користуються покращеною інфраструктурою. І це сталося завдяки саме президентській програмі «Велике будівництво».

Насправді, в Україні завжди так було, що в столиці та в інших містах, де керують більш-менш сильні мери, дороги були. Навіть якщо з частковим ремонтом, навіть якщо з ямами, але були. А от поза межами міст – взагалі не було доріг, або їх складно назвати «дорогами». Зараз відбувається навпаки – ініційована Президентом програма працює.

Відчутні інфраструктурні зміни і у Львівській області, вважає голова Львівської обласної організації партії «Слуга Народу» Максим Козицький.

«За період дії програми Президента «Велике будівництво» в області вдалося реконструювати низку дорожніх та інфраструктурних об‘єктів. Це автошляхи, які не ремонтувалися роками. Зокрема, торік на Львівщині відремонтували 278 км державного значення, а також понад 100 км доріг місцевого значення. У 2021 році роботи ведуться ще потужніше. У 8 закладах охорони здоров’я області після капітального ремонту відкрили оновлені приймальні відділення. У Самборі за 28 мільйонів гривень реконструювали стадіон, який носить ім’я Лева Броварського. До кінця 2021 року на Львівщині планують ввести в експлуатацію ще 6 об’єктів спортивної інфраструктури. І це далеко не повний перелік, бо ще є капітально відремонтовані дитячі садки та школи, – розповів голова Львівської обласної організації партії «Слуга Народу» Максим Козицький. – Коли в країні працюють будівельні крани та будівельна техніка – це однозначно свідчить про те, що економіка працює, що ми створюємо нові об’єкти інфраструктури та нові робочі місця. Люди мають роботу і зарплату, а бюджети – відрахування та податки на утримання соціальної сфери».

* публікація підготовлена прес-службою партії «Слуга Народу»