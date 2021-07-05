Дорогу Червоноград – Рава-Руська відремонтують за 31 млн євро польського кредиту

Прикордонну дорогу Червоноград – Рава-Руська, яка перебуває у жахливому стані, нарешті почнуть ремонтувати. Комісія ДАБІ дала дозвіл на виконання ремонтних робіт на дорозі Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська. Про це у понеділок, 5 липня, повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області. Засідання комісії ДАБІ відбулося 30 червня. Дозвільні документи Служба автомобільних доріг має отримати до 12 липня. Після цього відразу планують розпочати роботи. Їх виконуватиме польська компанія ТзОВ «Дрог-Буд». Вартість ремонту 31 млн євро. Це кредит від польського уряду.

«Заплановано завершити ремонт дороги до кінця 2022 року. Під час ремонт рух транспорту здійснюватиметься у реверсивному порядку», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

У межах капітального ремонту мають повністю замінити дорожнє покриття, розширити проїжджу частину, облаштувати дорожню інфраструктуру, відремонтувати мости, у межах населених пунктів влаштувати освітлення та облаштувати безпечний дорожній рух.

Як зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко, ремонт на цій ділянці є дуже важливим, адже дорога з’єднує 13 населених пунктів та проходить через низку населених пунктів прикордоння.

Зазначимо, що тендер на проведення капітального ремонту дороги загального користування державного значення Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська був проведений ще у 2017 році. Але через труднощі із документацією початок робіт постійно переносився.

«Йдеться про 52 км дороги. Попередньо вже були проведені підготовчі роботи. Зняли верхній шар на ділянці від Червонограда до с. Острів. Але ми чекали на дозвіл від ДАБі, бо без нього роботи проводити не можна. Тепер приступаємо до робіт повноцінно», – пояснив у коментарі ZAXID.NET керівник Служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза.

За його словами, підрядник ще має надати план виконання робіт. Ймовірно, роботи почнуть із Червонограда у напрямку до Рави-Руської.

Зазначимо, що ремонт дороги Т-14-04 відбудеться в рамках реалізації інвестиційного проекту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні».

До слова, на початку року Кабмін також затвердив перелік державних доріг Львівщини для ремонту у 2021 році. Ремонт і реконструкцію доріг фінансуватимуть із Державного дорожнього фонду. Крім цього, ЛОДА визначила перелік місцевих доріг, які ремонтуватимуть коштом обласного бюджету. На ці роботи область витратить 200 млн грн.

До слова, у понеділок зранку, 5 липня, у Червонограді люди перекрили дорогу через поганий стан дорожнього покриття. Протестувальники ходили по пішохідному переході.