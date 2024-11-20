Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №5492, що вносить зміни до ст. 110 та 111 Сімейного кодексу України та дозволяє подавати позов про розірвання шлюбу впродовж вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» Інна Совсун у X в середу, 20 листопада.

Народна депутатка зазначила, що це була друга спроба ухвалити згаданий законопроєкт, навколо якого точилось багато« закулісних битв».

У пояснювальній записці автори документа апелювали до того, що шлюб в Україні може бути лише добровільним, але одна із норм забороняла подружжю розлучатись протягом вагітності дружини та ще рік після народження дитини. Винятком була ситуація, коли хтось із подружжя вчиняв кримінальне правопорушення щодо партнера чи партнерки або дитини.

«Розірвання шлюбу у період вагітності, або коли дитині ще не виповнилося одного року, часто має важливе значення у сім’ях, де відбувається домашнє насильство, оскільки розірвання шлюбу є першим кроком для припинення насильства та захисту від насильства у майбутньому», – ішлося в пояснювальній записці.

Раніше суд міг відмовити постраждалій чи постраждалому не лише у розірванні шлюбу, але й у відкритті кримінального провадження навіть за наявності численних постанов про притягнення когось з подружжя до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Обмеження, що дотепер існувало в Україні, не було в законодавствах країн Європи, бо там дотримуються добровільності як під час укладення шлюбу, так і під час розірвання. Також ця норма суперечила Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, пояснювали автори законопроєкту.