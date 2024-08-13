Шлюбний контракт може врятувати від боїв під час розлучення

З початку 2024 років в Україні укладено 72 766 шлюбів. Цей показник не лише менший за аналогічний період 2022 і 2023 років, а й у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Про це йдеться в аналітиці Opendatabot.

Динаміка укладання шлюбів, за даними Мін’юсту, у першому півріччі за роками така:

2021 – 85 960 шлюбів;

2022 – 103 903;

2023 – 86 028;

2024 – 72 766.

Водночас серед наречених знову поширюється тенденція укладання шлюбних контрактів, що різко занепала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, за перше півріччя 2024 року українці, які побралися, підписали 3 768 шлюбних контрактів. Тобто – приблизно кожна 20-та пара (5%). Проте це все одно мало – у першому півріччі передвоєнного 2021 року шлюбний контракт укладала кожна 13-та пара (7,5%).

У 2022 і 2023 році показники були ще нижчими, ніж зараз: ідеться про кожну 55-ту і кожну 29-ту пару відповідно.

Найбільше шлюбів з початку 2024 року укладено в Києві – 9 392. У Львівській області – приблизно удвічі менше: тут побралися 4 616 пар і місто не потрапило в лідери за цим показником. Львівщину за кількістю укладених шлюбів обігнали прифронтові Дніпропетровська (7 076) і Одеська (4 896) області, а також Київська область з показником 4 848 шлюбів з початку року.

Кількість розлучень у 2024 році в Україні також обійшла показники 2021 року.

За пів року 2024 року в Україні розлучилися 15 578 пар.

Динаміка за аналогічний період попередніх років така:

2021 – 13 153 розлучення;

2022 – 7 632;

2023 – 10 139;

2024 – 15 578.

Отже, українці стали менше одружуватися і більше розлучатися. Щоб розлучення було якомога простішим, пари все частіше укладають шлюбні контракти, хоча все ще мало з них вдаються до цього.