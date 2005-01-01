Верховна Рада дозволить утворювати місцеві фонди підтримки кінематографії

Верховна Рада планує дозволити утворювати місцеві фонди підтримки кінематографії. 19 червня парламентарі 230 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.
Метою законопроекту є запровадження правових засад діяльності кінокомісій та узгодження ряду питань у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».
Законопроектом пропонується встановити:
Нагадаємо, що Львівська кінокомісія була створена ще у 2015 році й стала першою в Україні. З того часу було проведено декілька конкурсів кінопроектів. Більшість фільмів, підтриманих кінокомісією, брали участь у різноманітних міжнародних кінофестивалях.
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