Верховна Рада дозволить утворювати місцеві фонди підтримки кінематографії

КультураК.С., сьогодні, 16:11320

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Верховна Рада планує дозволити утворювати місцеві фонди підтримки кінематографії. 19 червня парламентарі 230 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

Метою законопроекту є запровадження правових засад діяльності кінокомісій та узгодження ряду питань у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Законопроектом пропонується встановити:

  • що кінокомісії можуть працювати при органах місцевого самоврядування з метою надання суб’єктам кінематографії кваліфікованої організаційної, консультаційної та іншої допомоги;
  • допустити можливість місцевим органам в межах своїх бюджетів встановлювати власні програми підтримки кінематографії в регіоні;
  • дозволити місцевим радам утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії;
  • створити систему стимулів для державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної громади, в тому числі шляхом покриття суб’єктам кінематографії витрати, здійснених на користь таких кіностудій.

Нагадаємо, що Львівська кінокомісія була створена ще у 2015 році й стала першою в Україні. З того часу було проведено декілька конкурсів кінопроектів. Більшість фільмів, підтриманих кінокомісією, брали участь у різноманітних міжнародних кінофестивалях.

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