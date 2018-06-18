Верховна Рада України планує посилити контроль за ввезенням автомобілів на єврономерах

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В понеділок, 18 червня, стало відомо, що влада України, суттєво посилить контроль за ввезенням автомобілів на єврономерах. Зайвий місяць перебування авто на митній території України коштуватиме порушнику 170 тис грн.

Про це повідомила голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна в статті для «Економічної правди». Южаніна заявила, що до парламенту вже внесено законопроект № 8488, який може регулювати нововведені правила.

Чиновниця заявила, що у ВРУ планують посилити відповідальність за порушення митних правил.

Зокрема особі, яка доправить в Україну автомобіль в режимі транзиту або тимчасового ввезення, буде заборонено використання такої машини в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачено штраф — від 8,5 до 34 тис грн. за перше порушення.

Також чиновниця додала, що згідно до законопроекту, особі, яка доправить в Україну автомобіль в режимі транзиту буде заборонено не зможе передати його у володіння іншим особам чи розукомплектовувати його.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, ВРУ планує змінити ставки на розмитнення автомобілів на єврономерах.