Верховний Суд України відмовився переглядати вирок російському військовому Агєєву

Міноборони Росії офіційно відмовилося від Агєєва, стверджуючи, що він не перебував на службі

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовився переглядати вирок Новоайдарського райсуду від 18 січня, яким російського військового Віктора Агєєва було засуджено до 10 років позбавлення волі.

«Я подав касаційну скаргу, але Верховний Суд не прийняв її до розгляду, сказавши, що немає підстав (для перегляду вироку), - повідомив адвокат Агєєва Віктор Чевгуз, пишуть «Українські новини».

За його словами, рішення суд виніс наприкінці травня.

Агєєв залишається в Старобільському слідчому ізоляторі в Луганській області, додав Чевгуз.

Як інформував ZAXID.NET, 24 червня 2017 року поблизу Жолобка Луганської області сили АТО ліквідували двох і взяли в полон чотирьох диверсантів. Серед загиблих виявився командир ДРГ - кадровий російський офіцер Олександр Щербак, серед полонених - Агєєв.

Те, що Віктор Агєєв - військовослужбовець-контрактник ЗС РФ, підтвердив він сам, його матір, його друзі та колишні товариші по службі. Після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Через чотири дні після цього його відправили на Донбас.

Міноборони Росії офіційно відмовилося від Агєєва, стверджуючи, що він не перебував на службі.

Раніше російського військового Віктора Агєєва було засуджено до 10 років позбавлення волі.