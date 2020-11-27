Верховний суд визнав «Ощадбанк» власником ТМ «Сбербанк» на території України
Розгляд справи тривав більше чотирьох років
Касаційний господарський суд Верховного суду остаточно підтвердив, що власниом торговельної марки «Сбербанк» на території України є «Ощадбанк». Про це повідомили на сторінці Верховного суду у Facebook.
ПАТ «Сбербанк Росії» позивався до Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства та «Ощадбанку» про визнання недійсним свідоцтва України на знак товарів і послуг «Сбербанк» за свідоцтвом України.
Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ «Сбербанк Росії» та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року «Ощадбанк» повідомив про виграш справи щодо торгової марки «Сбербанк» за зустрічним позовом «Сбербанку Росії», розгляд якої тривав більш як чотири роки.
Представники «Сбербанку Росії» намагалися переконати суд у тому, що реєстрація «Ощадбанком» торговельної марки «Сбербанку» на території України порушила права «Сбербанку Росії». Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.
Зрештою суд погодився з аргументованою і переконливою позицією представників «Ощадбанку» та відмовив у задоволенні позову «Сбербанку Росії».