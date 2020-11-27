Касаційний господарський суд Верховного суду остаточно підтвердив, що власниом торговельної марки «Сбербанк» на території України є «Ощадбанк». Про це повідомили на сторінці Верховного суду у Facebook.

ПАТ «Сбербанк Росії» позивався до Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства та «Ощадбанку» про визнання недійсним свідоцтва України на знак товарів і послуг «Сбербанк» за свідоцтвом України.

Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ «Сбербанк Росії» та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року «Ощадбанк» повідомив про виграш справи щодо торгової марки «Сбербанк» за зустрічним позовом «Сбербанку Росії», розгляд якої тривав більш як чотири роки.

Представники «Сбербанку Росії» намагалися переконати суд у тому, що реєстрація «Ощадбанком» торговельної марки «Сбербанку» на території України порушила права «Сбербанку Росії». Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Зрештою суд погодився з аргументованою і переконливою позицією представників «Ощадбанку» та відмовив у задоволенні позову «Сбербанку Росії».