Одні краще підходять для ніжних начинок, інші – для щільного крему, яким прикрашають торти

Вершки різної жирності можуть суттєво впливати на консистенцію крему, смак та зовнішній вигляд десерту. Одні краще підходять для ніжних начинок, інші – для щільного крему, яким прикрашають торти. Lavar розповідає, у чому різниця між вершками 30% та 36% жирності.

Чим відрізняються вершки 30% та 36%?

Вершки жирністю 36% мають більш щільну текстуру, добре утримують повітря, швидко набирають об’єм та стабільно тримають форму після збивання.

Особливості вершків 36% жирності:

забезпечують щільний та стійкий крем;

підходять для декору тортів та капкейків;

стійкі до перегріву під час приготування мусів та кремів;

дають гладку однорідну текстуру.

Такі вершки найкраще підходять для оздоблення й прошарування тортів, а також приготування мусових десертів, адже добре тримають форму.

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А вершки жирністю 30% мають легшу текстуру. Їх також можна збивати, але їхня стабільність нижча.

Особливості вершків 30%:

створюють ніжку, більш повітряну текстуру;

підходять для м’яких кремів та легких десертів;

ідеальні для соусів та пасти.

Для декору або високих тортів такі вершки не підійдуть. Їх часто використовують разом із маскарпоне, желатином або шоколадом для посилення стабільності.