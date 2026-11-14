Вершки 30% чи 36% жирності: у чому різниця та які краще обрати для десертів
Вершки різної жирності можуть суттєво впливати на консистенцію крему, смак та зовнішній вигляд десерту. Одні краще підходять для ніжних начинок, інші – для щільного крему, яким прикрашають торти. Lavar розповідає, у чому різниця між вершками 30% та 36% жирності.
Чим відрізняються вершки 30% та 36%?
Вершки жирністю 36% мають більш щільну текстуру, добре утримують повітря, швидко набирають об’єм та стабільно тримають форму після збивання.
Особливості вершків 36% жирності:
- забезпечують щільний та стійкий крем;
- підходять для декору тортів та капкейків;
- стійкі до перегріву під час приготування мусів та кремів;
- дають гладку однорідну текстуру.
Такі вершки найкраще підходять для оздоблення й прошарування тортів, а також приготування мусових десертів, адже добре тримають форму.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
А вершки жирністю 30% мають легшу текстуру. Їх також можна збивати, але їхня стабільність нижча.
Особливості вершків 30%:
- створюють ніжку, більш повітряну текстуру;
- підходять для м’яких кремів та легких десертів;
- ідеальні для соусів та пасти.
Для декору або високих тортів такі вершки не підійдуть. Їх часто використовують разом із маскарпоне, желатином або шоколадом для посилення стабільності.