Краще орієнтуватися не лише на час, а й на консистенцію маси

Щоб приготувати пишний крем для десерту, важливо правильно вибрати вершки й не збивати їх надто довго. Тривалість процесу залежить від жирності та температури продукту, а також потужності міксера. Тому варто орієнтуватися не лише на час, а й на консистенцію маси. Як досягти бажаного результату, розповідає Ukr.Media.

Скільки часу потрібно збивати вершки?

Це залежить від того, яка консистенція вам потрібна: м’які піки, середні або жорсткі. Для вершків жирністю 33% орієнтовні показники такі:

М’які піки – близько 2 хвилин. Вершки вийдуть не зовсім рідкими, але й не дуже густими. Вони трохи переливатимуться під час нахилу миски та стікатимуть із вінчиків.

Середні піки – проміжна стадія. Вершки стають густішими, вже тримаються на вінчиках, але все одно поступово опадають.

Жорсткі піки – орієнтовно 4 хвилини. Збита маса стає густою та пишною і добре тримає форму. Вершки не опадають із вінчика і навіть залишаються на місці, якщо перевернути миску.

Ці показники приблизні: потужний міксер може впоратися швидше. Тому не варто орієнтуватися лише на час – просто слід перевіряти консистенцію.