Навіть якісні вершки не завжди вдається збити до потрібної консистенції

Пишні та повітряні збиті вершки здатні перетворити звичайний десерт на справжній шедевр. Однак навіть якісні вершки не завжди вдається збити до потрібної консистенції. Причина часто криється в простих проблемах, які можна легко виправити. Ukr.Media розповідає, чому не збиваються вершки жирністю 33%.

Чому вершки не збиваються?

Є кілька поширених причин, через які навіть жирні вершки не утворюють стійких піків:

Під час роботи міксера вінчики можуть нагріватися, через що вершки розшаровуються. Щоб цього уникнути, перед збиванням охолодіть не лише продукт, а й чашу та насадки.

Неправильно підібрана швидкість роботи пристрою. Для збивання вершків потрібно включати низький швидкісний режим. Якщо почати збивати вершки на високій швидкості, то продукт просто розшарується.

У складі вершків є рослинні олії. Іноді деякі виробники замовчують про заміну молочного жиру. Тому краще перевіряти склад вершків та використовувати перевірений продукт.