Навіть без міксера можна отримати пишну вершкову масу

Збиті вершки доповнюють безліч десертів: ними прикрашають торти та тістечка й використовують як декор. Зазвичай для приготування такого крему використовують міксер, але навіть без нього можна отримати пишну вершкову масу. Ukr.Media розповідає, як збити вершки, якщо у вас немає міксера.

Три способи збити вершки без міксера

За допомогою вінчика

Це один із найпростіших способів, якщо під рукою немає міксера. Збивати вершки потрібно буде у великій мисці, тому маленький вінчик для цього не підійде. Найкраще працювати великим вінчиком, так у вершки потрапить більше повітря, і вони зіб’ються швидше.

За допомогою виделки

Якщо вінчика теж немає, використайте виделку. Але для такого способу часу знадобиться більше, оскільки насичення вершків повітрям відбувається повільніше.

За допомогою банки

Ще один незвичний спосіб – збити вершки в банці. Наповніть її наполовину, додайте чистий корок, наприклад від пляшки білого вина, і щільно закрутіть кришку. Енергійно струшуйте банку, доки вершки не загуснуть до потрібної консистенції.

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