Навіть за простим рецептом брауні може вийти сухим або надто щільним

Брауні – популярний шоколадний десерт, який цінують за насичений смак, ніжну й тягучу серединку та характерну вологу текстуру. Однак навіть за простим рецептом він може вийти сухим або надто щільним. Щоб цього уникнути, варто знати про поширені помилки під час приготування. Shuba розповідає, чому ваш брауні виходить не ідеальним.

Використання холодних інгредієнтів

Одна з поширених помилок під час приготування брауні – використання продуктів одразу з холодильника. Якщо ви хочете, щоб ваш брауні вийшов ідеальним, дістаньте яйця, масло та інші інгредієнти мінімум за 30 хвилин до того, як плануєте готувати.

Оптимальна температура продуктів має становити 22–23°С.

Неправильно підібрана форма для випікання

У рецептах брауні зазвичай згадують глибокі квадратні форми розміром 20×20 см. Якщо у вас немає відповідного посуду, обов’язково відрегулюйте кількість інгредієнтів або час випічки.

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Якщо ваша форма завелика, брауні може пропектися раніше, ніж вказано в рецепті, і стати сухим.

Шоколад

Потрібно використовувати якісний шоколад зі вмістом какао, вказаним у рецепті. Якщо ви взяли молочний шоколад замість темного і не регулюєте кількість цукру, ймовірно, що брауні будуть занадто солодкими.

Не варто шукати дорогий шоколад, адже для брауні підійде звичайний молочний або темний. Можна навіть поєднати кілька сортів для насиченості смаку.

Також важливо правильно розтопити шоколад. Якщо ви не хочете витрачати час на те, щоб робити це на парі, і плануєте використати мікрохвильовку, будьте обережні з часом. Не тримайте шоколад у мікрохвильовці занадто довго, бо він легко згорає. Найкращий варіант – діставати його кілька разів, перевіряти готовність і перемішувати.

Надмірне змішування

Не зловживайте перемішуванням інгредієнтів для брауні. Використовуйте міксер лише щоб змішати яйця з цукром, і використовуйте дерев’яну ложку або лопатку, щоб поєднати суміш із борошном. Але змішуйте масу не більше як хвилину.

Не використовуйте гарячий шоколад

Ніколи не змішуйте гарячий шоколад зі збитими яйцями. Краще зачекайте, доки шоколад трохи охолоне, щоб ваш брауні не перетворився на шоколадну яєчню.