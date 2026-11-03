Стабілізатор допомагає зберегти повітряну консистенцію вершків

Збиті вершки – популярна прикраса для тортів, тістечок та інших десертів. Однак звичайні збиті вершки з часом можуть осісти, втратити форму або почати виділяти рідину. Щоб цього не сталося, до крему додають стабілізатор. Ukr.Media розповідає, як зробити стабілізовані збиті вершки.

Навіщо стабілізувати збиті вершки?

Під час збивання вершки наповнюються повітрям і стають пишними. Проте така структура не завжди залишається стійкою: через певний час крем може осісти.

Стабілізатор допомагає зберегти повітряну консистенцію вершків. Завдяки цьому їх зручно використовувати для покриття тортів, прикрашання мафінів та різних десертів.

Єдина різниця між звичайними збитими вершками та стабілізованими полягає в додаванні загусника. У стабілізовані вершки додається желатин без смакових добавок, який і робить вершки більш міцними. І правильно стабілізовані збиті вершки здатні тримати форму добу. Однак у спекотну погоду цей час істотно скорочується.

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Як стабілізувати збиті вершки?

Інгредієнти:

Желатин – 5–6 г. Холодна вода – 20 мл. Вершки 33% – 400 мл. Цукрова пудра – 80 г. Ванільний екстракт – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Підготуйте желатин. Для цього налийте холодну воду в посуд, придатний для використання в мікрохвильовці, і засипте в нього желатин. Перемішайте і залиште на 5 хв, щоб він увібрав воду.

Збийте вершки. Заздалегідь охолодіть їх, а також чашу й насадку міксера – так вони краще збиватимуться. Налийте вершки в чашу, додайте цукрову пудру та за бажанням ванільний екстракт для додаткового смаку й аромату. Збивайте на середній швидкості, доки суміш не загусне, але ще не утворюватиме м’яких піків.

Помістіть желатин у мікрохвильовку на 5–10 с, щоб він розтопився. Швидко розмішайте до отримання рідкої й прозорої однорідної маси. Переконайтеся, що вона тепла, але не надто гаряча.

Знизьте швидкість міксера до низької та тонкою цівкою влийте в чашу з вершками розчинений желатин. Важливо робити це повільно, щоб не було грудочок.

Поступово збільште швидкість міксера до середньо-високої й продовжуйте збивати до утворення жорстких піків. Не перебийте вершки, інакше вони згорнуться.