Як розвиватися бізнесу в умовах пандемії та які можливості відкрилися перед підприємцями. Про це у п'ятницю, 14 травня, говорили на Діловому форумі, який вже традиційно відбувся на Львівщині. У с. Жовтанці неподалік Львова з’їхалися підприємці, фінансисти, політики, представники ЄС. Цьогоріч тема події – «Економічна турбулентність світу – ризики та можливості в 2021 році». Адже пандемія коронавірусу вплинула на всі сфери і, зокрема, на підприємництво.

Організатор Весняного ділового форуму Володимир Глащенков зазначає: «Увесь світ не переживав давно таких випробувань. І, однозначно, це великі ризики. Але в період, коли багато ризиків, завжди є нові можливості. І це залежить від професійності, згуртованості команди і віри в те, що можна через це пройти».

Бізнес, особливо малий, отримав чималі збитки через карантин. Тож у Львові під час локдауну підтримували підприємців, надаючи пільги. Зокрема, звільняли від орендної плати на деякий час.

«Цей рік був унікальним для львівського бізнесу. Тому що не було жодного випадку, коли би я звертався за підтримкою для медичних установ, а хтось відмовив. Тож у 2021-му ми номінуємо бізнес-спільноту міста титулом Почесного львів'янина року. Щороку ми присвоювали цей титул окремим людям. А цьогоріч це буде збірний образ», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

В області також створюватимуть кращі умови для бізнесу та іноземних інвесторів. А почати хочуть із поліпшення інфраструктури.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький поділився планами: «Уже приступили до ремонту доріг. І сподіваємося, що приступимо до Північної об’їзної Львова. Також зосередимося на будівництві Малого Карпатського кола. Це об’єднає три області – Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську найкоротшими шляхами. А ще – посприяє розвитку зеленого туризму».

За його словами, Львівщина також цікава європейським інвесторам.

Також на Діловому форумі говорили про розвиток фінансової сфери. Ця галузь, незважаючи на пандемію, отримала розвиток.

Гендиректорка інвестиційної компанії «Фрідом Фінанас Україна» Марина Машковська розповідає: «Наша компанія спеціалізується на наданні фінансових послуг щодо торгівлі цінними паперами та інвестування. Ми виступаємо як посередник. І якщо на початку пандемії ми спостерігали відтік капіталу, падіння ринку, то зараз відбулося шалене зростання вартості фінансових активів».

Зазначимо, що це вже 12-й Весняний діловий форум. Уперше на Львівщині його провели у 2008 році.

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