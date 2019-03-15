Хто з кандидатів поділяє твої погляди?

До виборів президента залишилось зовсім трохи. І це найкращий час, аби остаточно визначитись, за кого голосувати. У виборчих бюлетенях будуть вписані 39 імен, про більшість з яких ми майже нічого не знаємо.

ZAXID.NET дає змогу перевірити цих кандидатів на відповідність вашим переконанням. Ми вибрали 16 важливих маркерів, які дозволяють оцінити кандидата. Чи хоче він відмовитись від кредитів МВФ? Чи агітує за запровадження відкритих списків? Чи підтримує ЛГБТ або легалізацію легких наркотиків? Чи хоче скасувати ПДВ і посилити покарання за корупцію?

Працює все просто: ви обираєте кілька маркерів, після чого список кандидатів скорочується до тих, які відповідають цим фільтрам. Тобто якщо ви обираєте фільтр «Виключно контрактна армія» (тобто кандидат обіцяє скасування призову і запровадження лише контракту) і фільтр «За вступ у НАТО», то на виході отримуєте лише одного кандидата. Так, виявляється лише Роман Насіров підтримує і те, й інше.

Інформацію про думку кандидатів щодо кожного з цих питань ми брали з їхніх офіційних програм та публічних заяв в останні рік-півтора.

Якщо ви не впізнаєте кандидата з обличчя, що доволі поширено, можете навести на нього мишкою і побачите, хто це такий. Якщо ще й клікнете на нього, то дізнаєтесь коротку інформацію про те, звідки ця людина, і чим вона раніше займалася.