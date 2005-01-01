Від червня з Італії до України щотижня курсуватимуть понад 40 рейсів італійського лоукостера

Центральний офіс лоукостера знаходиться в Мілані, а база літаків в аеропорту Мальпенса

Із 22 червня цього року італійський лоукостер Ernest Airlines відкриває нові напрямки в Україні. На прес-конференції у Києві комерційний директор авіакомпанії Ільза Джело повідомила про літаки сполученням Київ-Болонья та Львів-Рим і Львів-Мілан, передає «Укрінформ».

«Ми оголошуємо про нові напрямки з України. Цьогоріч із 22 червня ми відкриваємо три нові напрямки з Італії до України. Перший рейс це Київ-Болонья, який виконуватиметься двічі на тиждень - у вівторок та суботу. Це дуже важливий напрямок для нас, адже в Італії живе багато українців. Нові рейси дають їм можливість бачитися зі своїми сім'ями», – зазначила Ільза Джело.

Водночас, відкриваються також напрямки з аеропорту «Львів» до Рима та Мілан-Мальпенса. Ці рейси виконуватимуть тричі на тиждень – у понеділки, середи та п'ятниці.

Загалом компанія планує здійснювати рейси з шести італійських аеропортів до України. Йдеться про понад 40 рейсів на тиждень до України.

Також Ernest Airlines заявила про відкриття нового рейсу Бергамо-Ібіца. Такий маршрут дасть змогу українцям, що живуть у Києві та Львові, швидко дістатися Іспанії.