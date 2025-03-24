Щоб вийти на чемпіонат світу, Україна має стати переможницею групи

Збірна України з футболу дізналася усіх суперників у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Останнім суперником українців стала збірна Франції, яка у чвертьфіналі Ліги націй перемогла Хорватію за підсумками двох матчів, пише «Суспільне.Спорт».

У першому матчі Хорватія перемогла Францію з рахунком 2:0, з таким самим рахунком, але на користь французів, завершився матч-відповідь. У серії пенальті сильнішою виявилася Франція: переможний гол забив захисник Дайо Упамекано.

Хто в групі відбору на чемпіонат світу 2026 року з Україною:

Франція;

Ісландія;

Азербайджан.

Повний розклад матчів України у відборі на ЧС-2026:

05.09: Україна – Франція;

09.09: Азербайджан – Україна;

10.10: Ісландія – Україна;

13.10: Україна – Азербайджан;

13.11: Франція – Україна;

16.11: Україна – Ісландія.

Щоб вийти на чемпіонат світу, Україна має стати переможницею групи. Команди, що фінішують другими, матимуть шанс пройти на турнір через плейоф.