Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2026
Щоб вийти на чемпіонат світу, Україна має стати переможницею групи
Збірна України з футболу дізналася усіх суперників у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Останнім суперником українців стала збірна Франції, яка у чвертьфіналі Ліги націй перемогла Хорватію за підсумками двох матчів, пише «Суспільне.Спорт».
У першому матчі Хорватія перемогла Францію з рахунком 2:0, з таким самим рахунком, але на користь французів, завершився матч-відповідь. У серії пенальті сильнішою виявилася Франція: переможний гол забив захисник Дайо Упамекано.
Хто в групі відбору на чемпіонат світу 2026 року з Україною:
- Франція;
- Ісландія;
- Азербайджан.
Повний розклад матчів України у відборі на ЧС-2026:
- 05.09: Україна – Франція;
- 09.09: Азербайджан – Україна;
- 10.10: Ісландія – Україна;
- 13.10: Україна – Азербайджан;
- 13.11: Франція – Україна;
- 16.11: Україна – Ісландія.
Щоб вийти на чемпіонат світу, Україна має стати переможницею групи. Команди, що фінішують другими, матимуть шанс пройти на турнір через плейоф.
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