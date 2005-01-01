Відеоблогери зняли ролик про зимовий туризм у Львові

Львівські відеоблогери зняли відео про зимовий туризм у Львові

Команда львівських відеоблогерів з проекту Blog360 зняла та опублікувала на YouTube ролик про зимовий відпочинок у Львові.

Відео під назвою «Львів зимовий» – це 24-хвилинна програма з розповідями львівської журналістки Мар’яни Романяк та її брата, ведучого Володимира Романяка про цікаві локації міста. Розповідь супроводжується зимовими пейзажами Львова, знятими за допомогою дрона.

Відеоподорож розпочали із залізничного вокзалу. Також розповіли про костел Ольги та Єлизавети та Гарнізонний храм. Окрему увагу приділили найбільшому органу України, який можна послухати у Львівському будинку органної музики. На відео також є новозбудований Центр Шептицького, у якому розташована найсучасніша бібліотека України, та цікаві кав’ярні міста. Також відеоблогери показали зимові розваги у Львові – ковзанку на площі Ринок, катання на санках у Стрийському парку та Різдвяний ярмарок. Ведучі коротко розповідають про те, що можуть побачити туристи на кожній з локацій.

Blog 360 – це проект про подорожі Україною та світом, що має на меті створення якісного українськомовного контенту про туризм.

Раніше на Blog360 публікували відео про найбільший мікрорайон Львова Сихів, храми Львова, а також про різні міста Західної України, зокрема Трускавець та Яремче.

Додамо також, що в грудні 2017 року авторитетне британське видання The Telegraph внесло Львів у рейтинг 12 місць світу, які обов'язково варто відвідати у 2018 році. А трохи раніше ще одна британське видання – газета The Independent назвала Львів ідеальним місцем для проведення зимового відпочинку. Серед головних причин видання виділило місцеві затишні кав’ярні, магазини з ласощами та казкову архітектуру.