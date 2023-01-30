У ЛОЕ просять не дивуватись цифрам у квитанціях на оплату електроенергії

Від початку масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури росіянами та застосування графіків відімкнення електроенергії споживання електричної енергії на Львівщині зменшилось лише на 10-20%. Про це повідомляє прес-служба «Львівобленерго».

Через те, що обсяги споживання змінилися несуттєво, мешканці продовжують отримувати квитанції із майже такими ж цифрами, що і до відключень електроенергії.

У «Львівобленерго» пояснюють, що є кілька причин того, що споживання не зменшується. Зокрема:

після відключень, коли є світло, споживачі максимально використовують електроенергію, вмикають всі енергозатратні прилади;

деякі енергозатратні прилади, як-от бойлери та холодильники, у перші години після відновлення споживають більше електричної енергії, ніж у стабільному робочому режимі;

через холодну погоду люди догрівають помешкання електричними обігрівачами, коли подають електроенергію;

значні витрати електроенергії спричиняють залишені на зарядку в нічний час акумулятори або інші альтернативні потужні джерела живлення, а також ліхтарі, повербанки.

«Таким чином загальний обсяг споживання у більшості помешкань не змінився, відповідно не змінився і розмір рахунків», – кажуть у «Львівобленерго».

Енергетики закликають мешканців Львівщини не користуватися без потреби потужними енергоприладами, особливо одразу після подачі електроенергії і в пікові години – між 7:00 та 11:00 і між 17:00 та 23:00. Це допоможе енергосистемі України та зменшить цифри у платіжках.