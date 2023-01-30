Відключення електроенергії не вплинули на обсяги споживання на Львівщині
Економія електроенергії споживачами в області не перевищує 10-20%
До теми
Від початку масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури росіянами та застосування графіків відімкнення електроенергії споживання електричної енергії на Львівщині зменшилось лише на 10-20%. Про це повідомляє прес-служба «Львівобленерго».
Через те, що обсяги споживання змінилися несуттєво, мешканці продовжують отримувати квитанції із майже такими ж цифрами, що і до відключень електроенергії.
У «Львівобленерго» пояснюють, що є кілька причин того, що споживання не зменшується. Зокрема:
- після відключень, коли є світло, споживачі максимально використовують електроенергію, вмикають всі енергозатратні прилади;
- деякі енергозатратні прилади, як-от бойлери та холодильники, у перші години після відновлення споживають більше електричної енергії, ніж у стабільному робочому режимі;
- через холодну погоду люди догрівають помешкання електричними обігрівачами, коли подають електроенергію;
- значні витрати електроенергії спричиняють залишені на зарядку в нічний час акумулятори або інші альтернативні потужні джерела живлення, а також ліхтарі, повербанки.
«Таким чином загальний обсяг споживання у більшості помешкань не змінився, відповідно не змінився і розмір рахунків», – кажуть у «Львівобленерго».
Енергетики закликають мешканців Львівщини не користуватися без потреби потужними енергоприладами, особливо одразу після подачі електроенергії і в пікові години – між 7:00 та 11:00 і між 17:00 та 23:00. Це допоможе енергосистемі України та зменшить цифри у платіжках.