Внаслідок російських обстрілів української енергетики знищено 10% енергетичної системи. Про це повідомив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, передає «Інтерфакс».

За його словами, ще близько половини енергетичної системи пошкоджено. Дмитро Сахарук спрогнозував, що дефіцит потужності в енергетиці зберігатиметься і після зими, хоча в дещо менших масштабах.

Він додав, що наразі дефіцит електроенергії для населення в середньому становить 50%, для промисловості – трохи більше.

«Якби навіть ми все відбудували, дефіцит зберігатиметься, бо нам недоступна окупована Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт, також три ТЕС – це ще 3,6 ГВт», – пояснив він.

Дмитро Сахарук зазначив, що необхідно відновлювати пошкоджені великі об’єкти генерації електрики, добудовувати промислові вітрові та сонячні електростанції, а також збільшувати обсяги імпорту електропостачання з Європи, аби підвищити рівень забезпеченості електрикою.

Також він повідомив, що ДТЕК продовжує добудову однієї зі своїх вітрових електростанцій потужністю 100 МВт на півдні України. Для цього компанія інвестує майже 100 млн доларів США.